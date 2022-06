Selon la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, le Maroc a reçu des dizaines d’offres qui ont été examinées par une commission ad hoc, et va signer un premier contrat d’achat dans le courant de cette semaine. Aussi, concernant la stratégie du ministère pour assurer l’approvisionnement énergétique du royaume, la tutelle planche sur la mise en place d’un nouveau mode de gestion du stock de réserve dans le cadre du partenariat public-privé.

Leila Benali a fait cette déclaration lors de son intervention à la Chambre des représentants le 20 juin. En effet, dans sa réponse à une question orale sur « l’investissement et le développement des infrastructures de base pour recevoir le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de l’étranger et l’utiliser afin d’assurer la souveraineté énergétique », la ministre a expliqué le Maroc a réussi pour la première fois de son histoire à entrer sur le marché international du gaz naturel liquéfié (GNL), et que le royaume a reçu des offres qui ont fait l’objet d’une procédure accélérée et minutieuse d’examen et de négociation avec des compagnies internationales, qui a été menée par une commission spéciale créée à cette fin.