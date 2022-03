Une sous-variante de la version Omicron hautement transmissible du coronavirus, connue sous le nom de BA.2, est désormais dominante dans le monde entier, provoquant des poussées dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie et suscitant des inquiétudes quant à la possibilité d’une nouvelle vague aux États-Unis.

BA.2 représente désormais près de 86 % de tous les cas séquencés, selon l’Organisation mondiale de la santé. Il est encore plus transmissible que ses congénères très contagieux d’Omicron, BA.1 et BA.1.1, mais les données recueillies jusqu’à présent indiquent qu’il n’est pas plus susceptible de provoquer une maladie grave. La montée en puissance du BA.2 a été attribuée aux récentes flambées en Chine ainsi qu’aux infections records dans des pays européens comme l’Allemagne et le Royaume-Uni. Pourtant, certains pays européens constatent aujourd’hui, une augmentation plus lente des nouveaux cas, voire un déclin.