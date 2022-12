Laâyoune. Inauguration d’une succursale de Laprophan 

Lire aussi | « Le Groupe Accor investit chaque année environ 45 millions d’euros dans des solutions digitales »

Cette cérémonie fut également marquée par la signature de deux conventions entre Laprophan et la Faculté de médecine de Laâyoune, ainsi qu’une convention avec la Fondation Mascir. « Cette succursale est un levier pour dynamiser la coopération sud-sud. L’accord signé avec le Président Farid Bennis, relatif à la création d’une JV pour le développement et la production d’anticorps monoclonaux est un indicateur de l’intérêt et de la confiance que porte le groupe Laprophan à la R&D Made in Morocco.», a déclaré la DG de la Fondation Mascir, Nawal Chraibi. Pour sa part, la doyenne de la faculté, Fatima Zahra Hafdi Alaoui, a souligné que « cette convention vise à améliorer l’offre de santé dans la région ».

Il s’agit pour le ministre d’Etat Abdou Fall, président de l’Agence sénégalaise de promotion des investissements (APIX), « d’une fierté africaine dans l’industrie du médicament ». L’initiative de Laprophan a été saluée par Eric Besson, ancien ministre français de l’Industrie indiquant qu’elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’inscription dans les chaînes de valeur régionales que doit privilégier l’Afrique pour son industrialisation. Cela suppose un apport de technologie innovante, une adaptation aux besoins locaux, des interconnexions régionales et des corridors de développement».

L’ouverture de la succursale de Laprophan à Laâyoune est pour Jaafar Heikel, Professeur de médecine et économiste, « le parfait exemple de la coopération Sud Sud en matière de santé et renforce le leadership du Maroc dans la construction de la souveraineté sanitaire du continent africain ».