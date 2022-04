Laâyoune. L’éminent Pr El Yazid Mohcine poursuit son engagement en faveur des étudiants de médecine

« Je suis très content de participer à cette initiative. Notre but premier et de former les étudiants de la région. Notre objectif également est de faire connaitre la région à l’étranger » a déclaré à Matchpress Dr Yazid Mohcine à l’occasion de cette deuxième visite, marquée par la distribution de 100 livres de médecine. « Nous assurerons l’accompagnement de la faculté jusqu’à la fin », a-t-il poursuit.

Une délégation de médecins marocains résidant à l’étranger s’est rendue pour la deuxième fois à la faculté de médecine de Laâyoune, à l’initiative de l’Institut de Traumatologie et d’Orthopédie du Léman en Suisse ITOLS, présidé par Dr El Yazid Mohcine, spécialisé en Orthopédie et traumatologie. La première visite avait été opérée à l’occasion de l’ouverture de la faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune en Octobre 2021.

Fatima Zahra Hafdi Alaoui, doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons été honorés de la présence de médecins marocains de renommée internationale résidant à l’étranger, notamment en Suisse ».

« J’ai un immense plaisir aujourd’hui d’être ici pour continuer une aventure que nous avons commencé il y a quelques mois déjà … celle de venir participer à la formation des jeunes étudiants », s’est réjouit de son côté Pr Salah Dine Qanadli.

Dr El Yazid avait en effet réussi à convaincre certains de ses pairs suisses de donner des cours à la fac de médecine à Laayoune. Il avait lui-même livré son savoir-faire aux étudiants de ce nouvel établissement. Un beau geste de la part de cet éminent professeur de médecine, qui jouit d’une renommée internationale et qui est actif et très attaché au développement de son pays d’origine et de ses provinces du Sud.

Il est également Président de la Health Care Academy Foundation. Le professeur El Yazid Mohcine a en effet un C.V long comme le bras. Outre ses fonctions susmentionnées, il est aussi un ancien maître d’enseignement et de recherche (CHUV), ancien membre de la commission des experts en oncologie (SSO).

Il est également ancien Chef de clinique à la clinique universitaire de Saint Luc Bruxelles en Belgique. Pour rappel, l’ amphithéâtre de la faculté de médecine a été ouvert le 1er octobre dernier aux 150 étudiants, qui seront les premiers médecins de nos provinces du sud dans quelques années. La faculté de médecine de Laâyoune a pour vocation d’ accueillir les étudiants originaires des provinces de Laâyoune, Tan-Tan, Sidi Ifni, Tarfaya, Guelmim, Aousserd, Oued Eddahab, Es-Semara, Boujdour et Assa-Zag.

Notons que cet établissement universitaire, érigé sur une superficie de 10 ha, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Maroc de former 3.300 médecins par an, pour doubler la densité médicale et passer de 6 à 10 médecins pour 10.000 habitants. Force est de souligner également, que cette faculté est l’un des chantiers emblématiques du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par S.M. le Roi Mohammed VI pour des investissements de plus de 77 milliards de DH.