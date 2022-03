LabelVie. Boom du résultat net en 2021

Lire aussi | La Douane lance sa plateforme d’Open Innovation Par ailleurs, Amine Bennis a souligné que l’excédent brut d’exploitation (EBE) a franchi en 2021 le seuil de 1 MMDH, réalisant ainsi une progression de +14% par rapport à son niveau de 2020, soit une amélioration de 0,7 point, portée notamment par l’optimisation des marges d’exploitation grâce à l’amélioration des conditions d’achat et les niveaux de démarque sur le stock, la contribution des ouvertures réalisées en 2021, ainsi que par la maîtrise des charges de fonctionnement. S’agissant du résultat financier, il est passé de -16,4 MDH en 2020 à +12,8 MDH en 2021, soit une amélioration en valeur de 29 MDH et de +0,28 point en terme de ratio sur ventes, a-t-il ajouté, relevant que cette performance positive, qui constitue selon lui «une première dans l’histoire du groupe», s’explique par la nette amélioration des coûts de financement et l’augmentation des produits de placements.

Dans ce même contexte, M. Bennis a souligné que l’année 2021 représente «une année record» en termes d’ouvertures, avec 27 nouveaux magasins opérationnels couvrant l’ensemble des formats d’activités du groupe. S’attardant sur l’ensemble d’évènements ayant marqué l’exercice écoulé, il a mis en avant le programme de transformation digitale qui touche l’ensemble des fonctions du groupe et qui a pour finalité l’amélioration des performances de celui-ci, en plus d’apporter une valeur ajoutée indéniable à la clientèle, via la proposition de services additionnels.



«Cette année a connu également le dépôt et l’obtention d’un agrément pour la gestion et l’exploitation d’un Organisme de placement collectif immobilier (OPCI) portant le nom de «Terramis», qui sera exclusivement détenu par LabelVie et géré par une société de gestion indépendante avec un conseil d’administration et des administrateurs de renom, qui vont de manière certaine et indéniable apporter une valeur ajoutée à l’activité de gestion foncière et immobilière du groupe», a-t-il précisé.

Toujours selon M. Bennis, cet OPCI va pouvoir aussi apporter au groupe un certain nombre d’avantages, à savoir, la revalorisation de son patrimoine foncier et immobilier et l’accompagnement du groupe dans son développement, en portant des investissements notamment fonciers et immobiliers qui seront à même de renforcer et d’apporter un plus aux équilibres financiers du groupe.



En ce qui concernent les perspectives 2022, le groupe entend maintenir son programme de développement accéléré avec l’ouverture de nouveaux points de vente, soit un programme qui devrait couvrir les trois segments d’activité. Aussi, le mois de janvier 2022 a d’ores et déjà vu l’ouverture de deux nouveaux points de vente. Sans compter que le groupe poursuit son programme de transformation digitale initié en 2021 afin de répondre au mieux aux besoins de consommation des clients, selon Amine Bennis.