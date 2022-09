L’ADA clôture le programme de développement des zones de montagne au niveau de Sefrou et d’Azilal

Le Programme de Développement rural des Zones de Montagne (PDRZM), mis en œuvre depuis 2015, a été clôturé par un séminaire, tenu le 16 septembre dernier, à l’initiative de l’Agence pour le développement agricole (ADA) en partenariat avec le Fonds international de développement agricole (FIDA).

L’ADA précise que ce séminaire a constitué, d’une part, une occasion pour présenter les réalisations probantes du programme, de partage des bonnes pratiques ayant permis d’atteindre les objectifs escomptés et, d’autre part, de présenter les résultats des évaluations d’effets et d’impacts dudit programme sur la population cible, notamment, la réduction de 18% de la pauvreté et l’augmentation de 24% des revenus des ménages bénéficiaires. Force est de noter que l’objectif global du PDRZM est de contribuer à réduire la pauvreté de 30% à l’horizon 2030 et d’améliorer les conditions de vie de la population au niveau de 32 communes rurales des deux provinces de Sefrou et d’Azilal, dont 80% de la superficie totale est constituée de montagnes.