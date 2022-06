L’AFD et le Conseil Régional de Souss Massa signent un protocole d’accord

Karim Achengli, Président de la Région Souss Massa et Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Maroc, ont signé ce 24 juin 2022 à Agadir, un protocole d’accord renforçant leur partenariat pour la période 2022-2025.

Ce protocole ancre un partenariat stratégique en faveur du développement économique durable et inclusif de la région et du renforcement de sa résilience face aux effets du changement climatique. Il vise à valoriser la richesse et la diversité des opérations financées par l’AFD dans le territoire du Souss Massa et le rôle actif de la région dans leur mise en œuvre.