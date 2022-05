L’Africa Hospitality Investment Forum de retour au Maroc

L’AHIF est le premier lieu de rencontre des leaders du secteur de l’hôtellerie en Afrique, attirant des investisseurs hôteliers et immobiliers, des propriétaires et des promoteurs, des PDG d’opérateurs hôteliers mondiaux et des services de conseil de premier plan de tout le continent africain et au-delà. L’événement crée un dialogue et stimule les transactions entre les investisseurs internationaux et les propriétaires d’hôtels sur tout le continent africain.

Imad Barrakad, PDG de la Société marocaine d’ingénierie touristique SMIT, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau l’AHIF et de présenter les opportunités qui s’offrent aux investisseurs en dehors des villes établies de Casablanca et de Marrakech. En tant que pays, nous investissons des milliards le long de la côte sud du Maroc et nous sommes impatients d’accueillir les sommités de l’industrie hôtelière africaine pour présenter les opportunités, établir des relations avec eux et leur assurer que le Maroc est un endroit qu’ils devraient privilégier pour de nouvelles initiatives. »

Matthew Weihs, directeur général de The Bench, qui organise l’AHIF, a déclaré : « L’accueil de l’AHIF à Taghazout nous permettra d’augmenter les opportunités de réseautage au sein de l’événement. Nous voulons utiliser pleinement le complexe et intégrer dans notre programme des discussions et des activités sur la pelouse ou au bord de la piscine telles que le golf, le tennis ou le yoga. En plus des présentations principales, des tables rondes et de la vitrine de l’exposition, nous offrirons à nos participants une expérience AHIF vraiment immersive. »

