Lahcen Mahraoui : «2021 sera une année spéciale dans les relations maroco-irlandaise »

Les deux pays sont engagés à faire évoluer leurs relations bilatérales. Et dans ce sens, plusieurs initiatives d’importance capitale au rang desquelles l’ouverture d’une ambassade de l’Irlande à Rabat dans les prochains mois. Selon Lahcen Mahraoui, Ambassadeur du Maroc en Irlande, « 2021 sera une année spéciale dans les relations entre le Maroc et l’Irlande ».

Le royaume et l’Irlande veulent passer à la vitesse supérieure dans leurs relations bilatérales. Dans cette perspective, les deux pays mettent les bouchées doubles sur leur coopération. Et, selon Lahcen Mahraoui, Ambassadeur du Maroc en Irlande, « 2021 sera une année spéciale dans les relations entre le Maroc et l’Irlande avec l’ouverture prochaine d’une ambassade de ce pays ami à Rabat ». Une information confirmée, de nouveau, par le ministre ministre des Affaires étrangères de l’Irlande, Simon Coveney, lors de sa participation à l’Africa Day 2021 (Journée mondiale de l’Afrique), célébrée le 25 mai.

Selon lui, l’ouverture de cette ambassade va permettre à l’Irlande de capitaliser sur la dynamique de croissance avec le continent en termes d’échanges commerciaux. Il a d’ailleurs laissé entendre aussi que son pays ira plus loin dans sa dynamique avec l’Afrique dans les prochaines années à l’aune de l’évolution des échanges et des investissements dans les deux directions.

Simon Coveney a de même fait savoir qu’il va présenter cette semaine un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la première étape de la stratégie africaine de l’Irlande. Il va sans dire que le Maroc, en tant que porte d’entrée sur le continent africain, aura un rôle important à jouer dans ce sens. Force est de rappeler qu’en mars dernier, l’Ambassade du Royaume du Maroc en Irlande, en collaboration avec Enterprise Ireland, l’Agence gouvernementale chargée du développement et de la croissance des entreprises irlandaises sur les marchés mondiaux, la Chambre de commerce arabo-irlandaise ont organisé « La semaine virtuelle du Maroc ». L’Ambassadeur Lahcen Mahraoui avait alors exhorté les opérateurs économiques irlandais à saisir les opportunités offertes dans les divers secteurs de l’économie marocaine, dont celui des énergies renouvelables notamment.

« Le secteur des énergies renouvelables offre d’importantes opportunités aux hommes d’affaires irlandais. Je les invite à venir en prospection au Maroc et à rencontrer les parties prenantes marocaines pour nouer des partenariats fructueux. J’exhorte à une forte coopération entre nos deux pays dans ce domaine pour saisir les opportunités qui existent », avait ainsi déclaré Lahcen Mahraoui lors de sa participation à la plénière d’ouverture de cette rencontre en ligne (webinaire) ayant réuni opérateurs économiques marocains et irlandais autour de plusieurs thématiques.