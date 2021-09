Laila Mamou nommée Directrice générale déléguée de Sofinco

L’ex-Présidente du Directoire de Wafasalaf, Laila Mamou, poursuit son ascension professionnelle au sein du groupe français Crédit Agricole. Elle vient ainsi d’être nommée Directrice générale déléguée de Sofinco, dont elle supervise l’ensemble des activités exécutives et opérationnelles.

On apprend qu’à cet égard, elle est membre du Comité exécutif du groupe Crédit Agricole Consumer Finance. « La nomination de Laila Mamou va permettre de poursuivre nos ambitions stratégiques en France, en lien avec la trajectoire que nous nous sommes fixée d’ici à 2022, et avec notre contribution au Projet du Groupe Crédit Agricole », explique Stéphane Priami, Directeur général du groupe Crédit Agricole Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A.

Laila Mamou a rejoint Wafasalaf, filiale de Crédit Agricole Consumer Finance au Maroc, en 1990 comme responsable du Contrôle de gestion. Très compétente, elle a vite gravi les échelons. Elle s’est ensuite vu confier la Direction du Contrôle des risques puis celle du Développement commercial. C’est en 2004 que Laila Mamou devient Présidente du Directoire de Wafasalaf. Elle occupe ce poste jusqu’à sa nomination en 2018 en tant que Directrice Filiales et Participations du groupe Crédit Agricole Consumer Finance, avant d’occuper le poste de DGA de Sofinco en charge du Développement.

Laila Mamou a notamment figuré, à plusieurs reprises, dans le classement des femmes les plus puissantes du monde arabe établi par le magazine Forbes. Pour rappel, elle est diplômée d’une maîtrise de gestion des entreprises – option finance – de l’Université d’Aix-Marseille et d’un DESS gestion des administrations et services publics de l’IAE de Caen.