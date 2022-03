Lakjaa et les Lions de l’Atlas. Parenthèse enchantée … ou cauchemar éveillé ?

Dimanche matin aux environs de 13 heures, l’émission « Décryptages » (MFM Radio) où Fouzi Lakjaa était l’invité d’honneur vient de s’achever. Juste après, et peut être même avant, les réseaux sociaux se sont enflammés. Lors de l’émission où le président de la F.R.M.F a parlé football, équipe nationale, infrastructure etc .. etc … sans oublier la situation socio-économique du pays, le ministre délégué au Budget a envoyé du lourd, de l’info inédite, et bien sûr tous les sites en ont fait leur beurre. Et de tout ce qui a été dit par Fouzi Lakjaa pendant près de 3 heures d’émission, l’annonce du retour de Ziyach au sein des Lions de l’Atlas en vue du match barrage du 25 Mars prochain a polarisé toutes les attentions. L’après-midi, toute la toile a flambé pour saluer le retour de l’enfant prodige et de son copain Mazraoui.

Et donc tous on se préparait pour ce que souhaitait Lakjaa et avec lui les passionnés du foot : « Que le 29 Mars, date du retour après le match de Kinshasa, soit jour de fête pour célébrer la qualification des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde 2022 au Qatar ». Sauf que ce programme joyeux et festoyant n’a pas eu l’heur de plaire à quelques-uns qui ont eu tôt fait de démentir les propos de Lakjaa. Et de produire des documents pour certifier que Ziyach est toujours décidé à ne pas remettre ses godasses en équipe nationale du Maroc. Et les contradicteurs de trouver toutes les excuses à Ziyach de ne pas revenir tout en dénonçant la « légèreté » du président du foot qui parle pour ne rien dire et fustigeant la station de radio MFM et son émission Décryptages qui ont « servi la soupe » au patron Lakjaa.

Qu’en est-il vraiment ? D’abord, disons que tout le monde s’est un peu emballé. Lors de l’émission « Décryptages » Lakjaa a précisé que tout était fait pour apaiser les malentendus entre le coach Vahid et les joueurs réfractaires et que tout cela était en très bonne voie d’être réglé et qu’il avait bon espoir que le 29 Mars à Casablanca au Complexe Mohammed V on assiste à une vraie fête du football. Que d’aucuns aient extrapolé ou aient cherché à démentir tout en attisant les feux de la discorde, cela les regarde et en dit long sur les mentalités des uns et des autres. Pire encore, certains ont trouvé prétexte dans les scandaleux débordements du match FAR-MAS pour décréter que le foot va très mal. On en prend acte. On prend acte de tous ses fossoyeurs qui n’aiment pas que le Maroc progresse. Pour qui roulent-ils ?

Vaste question. On y répondra en temps opportun Pour l’instant on va se satisfaire de ce qu’on a entre les mains. Et c’est du concret, du palpable. Vahid a convoqué tous les joueurs potentiels pour le match à Kinshasa. Lakjaa n’a pas à être démenti en cela. Ziyach est le bienvenu Tout le monde s’accorde sur cela y compris Vahid. Quant à Mazraoui il aurait demandé à ce que Vahid vienne le voir chez lui pour une discussion. Et quoi encore ? On n’est pas en période de « Fchouch » mais en temps de mobilisation nationale pour un but commun, la qualification en Coupe du Monde 2022, une qualification qui sera profitable à tous. On est tous d’accord là-dessus.

Lire aussi | Fouzi Lakjaa : « le gouvernement mobilisera 15 milliards de DH pour faire face à la crise »

Quant aux délinquants du Complexe Sportif de Rabat, leur temps de dssarate s’est écoulé. Le foot ne peut plus servir de prétexte aux défoulements orduriers ni aux règlements de comptes pour satisfaire les égos des uns au détriment des autres. Lakjaa a parlé du « rêve pour tous » dans Décryptages avec force arguments et conviction. On préfère s’en tenir là. Quant à ceux qui veulent nous servir leur cauchemar sur mesure on leur dira tout de go, que l’on n’est pas preneur. Et avec nous tous les citoyens de bonne volonté qui veulent que le Maroc continue de l’avant au lieu de sombrer dans les bourbiers de la désinformation malveillante et programmée.