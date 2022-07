L’allemand RWE fournira du gaz naturel au Maroc

Selon le quotidien espagnol Eleconomista, le géant allemand de l’énergie RWE fournira du gaz naturel au Maroc via le gazoduc maghrébin. Dans une récente publication sur son site internet, le journal rapporte en effet que le groupe allemand prépare le lancement de ces expéditions de gaz, après la mise en service le 29 juin du gazoduc, et ce suite à son arrêt durant plusieurs mois en raison de la décision de l’Algérie d’interrompre l’approvisionnement de l’Europe par cette voie.

Lire aussi | Les exportations en hausse à fin mai 2022

« Les envois seront effectués dès que les autorisations officielles seront obtenues pour pouvoir les effectuer. Le flux de gaz entre l’Espagne et le Maroc a été interrompu tôt ce matin mais a déjà été remis en service dans la mesure où l’Espagne exporte une quantité déjà très proche du gaz qu’elle reçoit d’Algérie », précise le quotidien espagnol.

On apprend aussi que l’entreprise allemande d’électricité a l’intention d’acheminer une partie de ses expéditions vers les usines de regazéification espagnoles afin d’utiliser ensuite le gazoduc maghrébin comme canal d’acheminement vers le Maroc.

Lire aussi | Le groupe KAES boucle le closing de l’acquisition de 50% de Jorf Fertilizers Company III

« Rabat a perdu un approvisionnement de 1 milliard de m3 par an qu’il recevait de l’Algérie en novembre dernier et l’industrie et les usines gazières du pays ont besoin d’être approvisionnées pour maintenir leurs niveaux de production. L’intention du gouvernement marocain était d’installer une usine flottante, mais la forte demande pour ce type d’installation par l’Allemagne et l’Italie aurait pu forcer le report de cet objectif », rappelle Eleconomista.es, ajoutant que la première livraison de gaz de l’Espagne au Maroc a été effectuée en plein sommet de l’OTAN.