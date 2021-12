L’ambassade d’Allemagne appelle à renouer les bonnes relations diplomatiques avec le Maroc

L’ambassade d’Allemagne au Maroc a appelé à renouer les « bonnes » relations diplomatiques avec le Maroc. Dans une mise au point publiée sur sa page Facebook, la représentation diplomatique a réagi sur ce qu’elle qualifie de «fausses informations » au sujet des relations maoroco-allemandes.

« Ces derniers jours, comme par le passé, de fausses informations sur les relations ‘allemande marocaine’ ont été publiées de différentes manières. Cette fois-ci, la cause était des nouvelles présumées concernant le rapport de renseignement de la chercheuse suisse Isabelle Ferenville. Mme Ferenville n’a absolument rien à voir avec le service fédéral de renseignement, elle est une spécialiste des affaires maghrébines reconnue, où elle travaille au Centre de recherche indépendant pour la science et la politique », précise l’ambassade.

La représentation diplomatique affirme que le Maroc est un partenaire « central » de l’Allemagne. Du point de vue du gouvernement fédéral, il est dans l’intérêt des deux pays de retourner aux bonnes relations diplomatiques traditionnellement élargies, insiste-t-elle.

« L’Allemagne est prête à un partenariat qui attend l’avenir sur un pied d’égalité, et le gouvernement fédéral se félicite clairement de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël », ajoute-t-on.

À la veille de la fin des années Merkel et de l’élection officielle de son successeur, le social-démocrate Olaf Scholz, la représentation diplomatique au Maroc se fait l’écho d’une Allemagne “prête à un partenariat qui attend l’avenir sur un pied d’égalité”.

Pour rappel et dans le but de sortir de plusieurs mois de froid diplomatique en le Maroc et l’Allemagne, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait estimé que les relations entre les deux pays doivent se baser «sur la clarté et la réciprocité». La question a été évoquée lors d’une réunion tenue avec les conseillers parlementaires la semaine dernière.

