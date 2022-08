L’ambassadeur de Chine au Maroc : La Visite de Nancy Pelosi à Taïwan, « un évènement grave qui viole le principe d’une seule Chine »

Lors d’un point de presse tenu au siège de l’ambassade de Chine, M. Li a précisé que cette visite controversée est un acte qui « trahit les engagements américains envers la Chine ». Le diplomate chinois a cité, à cette occasion, les mesures prises par Pékin en réaction à cette visite, dont les « sanctions contre Mme Pelosi et ses proches », « la tenue d’exercices militaires transparents » près de Taïwan et « l’annulation de projets bilatéraux de coopération ».

« Nous n’avons d’autre choix que de défendre notre souveraineté, notre intégrité, et nous disons que le principe de non-ingérence dans les affaires des Etats souverains ne peut pas être ignoré ou abandonné, sinon le monde sera ramené à la loi de la jungle », a-t-il dit. « Le principe d’une seule Chine est l’objet d’un consensus de la communauté internationale et constitue aussi une norme fondamentale régissant les relations entre la Chine et les pays étrangers », a-t-il expliqué, notant que « jusqu’à présent, nous avons compté 181 pays avec lesquels nous avons établi des relations diplomatiques en suivant le principe d’une seule Chine ».

L’ambassadeur de Chine a saisi cette occasion pour se féliciter de « l’excellence » des relations entre Rabat et Pékin, remerciant le Maroc pour son « soutien constant à tous les dossiers d’intérêts vitaux pour la Chine ». Le diplomate chinois a rappelé, dans ce cadre, le vote du Maroc en 1971 en faveur du retour de la Chine au sein des Nations unies.

Lire aussi | Coupe du monde 2022. La FRMF se sépare de Vahid Halilhodzic

L’ambassadeur du Maroc en Chine, Aziz Mekouar, a réitéré, jeudi, l’adhésion du Royaume du Maroc à la politique d’une seule Chine, en tant que fondement des relations entre les deux pays amis. Mekouar a souligné que cette adhésion est fondée sur les positions de principe du Royaume, lesquelles positions sont caractérisées par la constance, la responsabilité, la crédibilité et la fiabilité concernant le respect de la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays membres de l’Organisation des Nations Unies. « Le Maroc continue d’apporter son soutien à la République Populaire de Chine sur cette question et renouvelle ses positions maintes fois exprimées, à différents niveaux, tant sur le plan bilatéral qu’au sein des organisations internationales », a-t-il ajouté. S’agissant des relations entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, l’ambassadeur a rappelé que le Maroc attache une grande importance à ces relations, soulignant que les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération multidimensionnelle, à travers la mise en place d’un partenariat stratégique institutionnalisé afin d’intensifier les échanges commerciaux, favoriser les investissements et créer de nouvelles opportunités en matière de coopération bilatérale dans tous les domaines.

Lire aussi | S. E. Li Changlin : « Les relations sino-marocaines se développent dans une voie express »

Nancy Pelosi est le premier haut responsable américain à se rendre à Taïwan depuis la visite effectuée à l’île, en 1997, par le président de la Chambre des représentants de l’époque, Newt Gingrich. Après la visite de Pelosi, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken avait réitéré, lors d’une conférence de presse, que « rien n’a changé par rapport à la politique américaine d’une seule Chine ». « Nous ne soutenons pas l’indépendance de Taïwan », a tenu à préciser le chef de la diplomatie américaine.