L’ambassadeur Mahraoui pose les jalons du partenariat universitaire entre le Maroc et l’Irlande

Le mardi 5 juillet 2022, l’University College Dublin (UCD) a accueilli une rencontre entre l’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui et les membres de l’équipe du partenariat mondial de l’Université de Dublin.

La rencontre a été l’occasion d’évoquer les futures coopérations potentielles entre l’Université de Dublin et les institutions universitaires marocaines dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de cristalliser un futur partenariat prometteur.