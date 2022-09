L’AMDIE désormais sous la tutelle du ministère chargé de l’investissement

Le Conseil du gouvernement approuve le projet de décret visant à placer l’AMDIE sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement.

Le Conseil de gouvernement du 16 septembre a approuvé le projet de décret n°2.22.711 modifiant et complétant le décret n°2.17.763 du 14 décembre 2017, en application de la loi n°60.16 portant création de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), visant à placer ladite agence sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement, au lieu de celle chargée de l’industrie, de l’investissement et du commerce.