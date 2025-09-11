L’AMDIE dresse le bilan des réalisations de 2024

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a tenu, mercredi 10 septembre son dixième Conseil d’administration (CA), consacrée à la présentation du rapport annuel des activités et du bilan des réalisations de l’Agence en 2024.

Impulsé par les hautes orientations royales, le Maroc poursuit son élan de réformes stratégiques visant à consolider son positionnement en tant que hub attractif pour les investissements et en tant que plateforme compétitive d’exportation à l’échelle mondiale, souligne l’AMDIE.

Cette dynamique repose sur une approche inclusive et durable, tournée vers la création d’emplois et la transition verte, poursuit l’Agence dans un communiqué sanctionnant cette réunion, présidée par Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques.

En 2024, l’AMDIE a déployé une stratégie de promotion ambitieuse avec 114 initiatives ciblées au niveau national et international, couvrant 26 marchés et stimulant ainsi des partenariats stratégiques pour l’économie nationale.

L’Agence a également accueilli 129 visites de délégations internationales issues de 34 pays, mettant en avant les atouts compétitifs du Maroc en termes d’infrastructures et de capital humain. Le secteur automobile a représenté la majorité de ces visites, tandis que d’autres secteurs en forte croissance, tels que le textile, l’énergie, la valorisation minière, ont également cristallisé l’intérêt des investisseurs.

En effet, la commission nationale des investissements a tenu 4 réunions en 2024, couronnées par l’approbation de 131 projets de conventions d’investissement et avenants publics et privés projetant des investissements de l’ordre de 200 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan des exportations, l’AMDIE a intensifié ses actions à travers le déploiement des deux programmes EXPORT MOROCCO NOW 2024–2026 et EXPORT MOROCCO NOW WOMEN, afin d’accompagner les entreprises marocaines dans leur développement à l’international. En 2024, ce sont 312 entreprises et coopératives qui ont été soutenues à travers 68 actions de promotion des exportations couvrant 28 marchés.

Ces réalisations renforcent l’attractivité du Maroc dans des secteurs stratégiques comme l’automobile, les énergies renouvelables, le tourisme, l’aéronautique et l’industrie pharmaceutique, témoignant du rôle actif de l’AMDIE dans le soutien de cette dynamique.

Conformément aux hautes orientations royales, l’AMDIE a renforcé son engagement en faveur des Marocains du Monde en organisant, dans plus de dix pays, des rencontres et webinaires dédiés. Ces initiatives visent à valoriser les compétences et les réseaux de la diaspora afin de contribuer activement à la dynamique économique nationale. Le réseau des Marocains du Monde contribue ainsi à la création de nouvelles opportunités de développement et au renforcement de l’intégration de cette communauté dans la dynamique économique du Maroc

L’AMDIE affirme rester engagée dans la mise en œuvre de sa feuille de route 2024-2026, axée sur quatre priorités : l’accompagnement de bout en bout des investisseurs nationaux et étrangers, avec une attention particulière pour les Marocains du Monde, le soutien aux exportateurs et l’élargissement de leurs débouchés, le développement du secteur des foires et salons, aux côtés du soutien des zones d’activités économiques.

Enfin, le Conseil d’administration a approuvé le rapport sur l’investissement et les exportations, le bilan des réalisations, illustrant l’engagement résolu de l’AMDIE à promouvoir et développer les investissements et les exportations du Royaume pour favoriser une croissance économique durable.