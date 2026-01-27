L’AMDIE tient son Conseil d’administration

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) a tenu, le 26 janvier 2026 à Rabat, son Conseil d’administration, sous la présidence de Karim Zidane, ministre Délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques. Cette session a été principalement consacrée à la présentation des réalisations de l’Agence au titre du premier semestre 2025, et du plan d’action 2026, ainsi qu’à l’approbation du projet de budget de l’AMDIE au titre de l’exercice à venir.

Impulsée par les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la dynamique de transformation engagée par le Maroc se poursuit à travers des réformes structurantes et une ambition affirmée de renouveau économique et industriel. Celles-ci consolident durablement le positionnement du Royaume en tant que hub régional d’investissement et plateforme d’exportation compétitive à l’échelle mondiale, dans une perspective de croissance inclusive, durable et créatrice d’emplois.

Dans ce contexte, l’AMDIE a déployé, au cours du premier semestre 2025, une stratégie de promotion ambitieuse, articulée autour de 55 actions promotionnelles menées au niveau national et international, couvrant 17 marchés. Ces initiatives ont renforcé l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs et des donneurs d’ordre dans des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée, illustrant l’engagement constant de l’Agence au service des priorités nationales en matière d’investissement et d’export.

Au terme du 1er semestre l’AMDIE a enregistré une performance solide, avec un taux de réalisation de plus de 90% des objectifs annuels fixés, confirmant la bonne trajectoire de l’AMDIE en matière d’attraction d’investissement et de création d’emplois.

Par ailleurs, la Commission Nationale des Investissements a tenu deux réunions au titre du 1er semestre 2025, au cours desquelles 64 projets de conventions d’investissement et d’avenants, publics et privés, ont été approuvés dans le cadre du dispositif principal. Ces projets représentent un montant global de 55,1 MMDH, pour un volume prévisionnel de 13 114 emplois directs.

À titre de rappel, dans le cadre de son rôle de mise en œuvre des dispositions de la nouvelle charte de l’investissement, l’AMDIE a joué un rôle central dans l’instruction des dossiers d’investissement ayant abouti à l’approbation d’un total de 250 projets publics et privés, représentant un volume global de 414 MMDH.

Dans la continuité de ses efforts de promotion du Royaume et de valorisation de ses avantages compétitifs, notamment en matière d’infrastructures et de capital humain, l’AMDIE a également intensifié son action de terrain en accueillant 56 visites de délégations internationales représentant 19 pays. Les secteurs Énergies, Mines & Infrastructures et Automobile se sont imposés comme les principaux moteurs de ces visites, témoignant d’un intérêt soutenu pour l’offre Maroc et ses opportunités d’implantation.

S’agissant du soutien aux exportations, l’AMDIE a renforcé et élargi son dispositif d’appui à travers le déploiement, à guichet ouvert, des programmes EXPORT MOROCCO NOW et EXPORT MOROCCO NOW WOMEN, afin d’accompagner les entreprises marocaines dans leur développement à l’international. À ce titre, 182 entreprises et coopératives ont bénéficié de cet accompagnement.

Portée par la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’égard des Marocains du Monde, l’AMDIE a poursuivi le renforcement de son action en direction de la diaspora marocaine, notamment en France, aux Pays-Bas et en Belgique, principaux pays d’accueil de la communauté marocaine. Dans ce cadre, l’Agence a organisé 6 journées économiques, ainsi que des rencontres et conférences thématiques, afin de rapprocher les Marocains du Monde des opportunités d’investissement au Maroc et de consolider leur rôle dans la dynamique économique nationale.

Cette mobilisation s’est également traduite par l’implication continue de la diaspora dans quatre conférences Morocco Now, organisées en marge de roadshows, contribuant à une promotion ciblée du Royaume auprès d’investisseurs et de partenaires. Ces initiatives visent à valoriser les compétences, l’expertise et les réseaux de la diaspora, tout en renforçant les passerelles concrètes entre les talents marocains à l’international.

À l’issue de cette session, le Conseil d’Administration a approuvé le rapport d’activités 2024, le rapport d’opinion, les résultats du premier semestre 2025, ainsi que le plan d’action 2026 et le projet du budget y afférent.