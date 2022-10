L’américain Caribou Coffee veut rattraper ses concurrents au Maroc

Quelques mois après avoir pris pied au Maroc, l’enseigne de café premium Caribou Coffee se lance déjà dans un plan de développement ambitieux.

Cette inauguration a coûté au Master franchisé marocain plus de 5 millions de DH portant à plus de 10 millions de DH ses investissements cumulés jusqu’à présent. Un effort qui risque de se poursuivre au cours des deux prochaines années, avec un plan de déploiement qui devra hisser la taille du réseau Caribou Coffee à dix points de vente principalement répartis entre Casablanca, Rabat et Marrakech.