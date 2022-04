Lamia Tazi classée par Forbes parmi les 50 leaders de la santé de la région MENA

Dans sa section Moyen-Orient, le magazine Forbes a publié un classement des « 50 meilleurs leaders de la santé au Moyen-Orient », mettant en vedette « les dirigeants des organisations de santé les plus importantes et les plus influentes de la région ».

Dans ce classement où les dirigeants des sociétés pharmaceutiques dominent la liste avec 20 entrées, suivis des chefs des plus grands hôpitaux de la région MENA avec 19, Lamia Tazi, PDG de Sothema, est l’unique représentante du Maroc. Les EAU dominent la liste avec 25 des 50 entreprises basées dans les émirats, suivies de 13 en Arabie saoudite, six en Égypte, deux Qatar, et un chacun au Koweït, en Algérie, en Jordanie et au Maroc.