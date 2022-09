L’AMMC agrée le fonds de BMCE Investment

Après plus d’un an de préparatifs, BMCE Investment, le bras armé de Bank of Arica dans les métiers de Private Equity, vient d’obtenir l’agrément de l’AMMC (Autorité marocaine du marché des capitaux) pour son premier OPCC (Organisme de placement collectif en capital).

Spécialisé dans le financement des jeunes pousses et particulièrement les startups innovantes, ce deuxième SPCC (forme particulière des OPCC) agréé en 2022 par le gendarme du marché (après Colombus 1 qui est géré par Redmed Private Equity) devra démarrer avec un capital cible de 50 millions de dirhams et comptera, dans un premier temps, principalement des souscripteurs faisant partie du même groupe que le gestionnaire, à savoir O Capital Group (ex-Financecom).