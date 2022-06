L’ancien ministre Lahcen Haddad reçoit le prix « de la meilleure réalisation avec un impact à vie »

Lors de la 7ème édition du Mediterranean Tourism Foundation Forum, le président de Malte, George Vella, a remis le prix « Lifelong Achievement Award » à l’ancien ministre du tourisme Lahcen Haddad.

Mediterranean Tourism Foundation Forum est considéré comme un pionnier dans le domaine du partage d’expériences et de réalisations, visant à promouvoir le tourisme comme moyen de paix et de stabilité dans la région méditerranéenne. Plus de 800 participants de 32 pays et d’horizons divers ont participé aux travaux de ce forum.