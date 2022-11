L’audio digital, une révolution en marche !

L’audio digital, un secteur en pleine croissance. En France, dans sa note sur l’ePub, le Syndicat des régies internet (SRI), indique qu’il enregistre une progression considérable sur deux ans: +58% en 2021 vs 2020 et +143% vs 2019. Dans ce document référent, le marché de l’audio-digital, jusque-là qualifié de naissant (2017- 2018) puis prometteur (2019), s’érige désormais en canal à très forte croissance combinant une demande des plus élevées à une offre riche et innovante. L’audio digital, sous ses différentes formes (replay radio, podcast natif, streaming musical, web radio…), s’inscrit durablement aujourd’hui dans les habitudes de consommation. Ainsi 76,3% des internautes écoutent du contenu en ligne chaque mois (Panorama de l’Audio digital de l’IAB 2022), poussant marques et éditeurs à adapter leur offre et leurs moyens de communication. Néanmoins la croissance de l’audio digital demeure en grande partie tributaire de la publicité sachant qu’éditeurs et producteurs ne peuvent proposer une offre audio sans capacités de monétisation.

Lire aussi | Christophe Lecourtier, nouvel ambassadeur de France au Maroc

Au Maroc, KA.IO.KWA est l’unique acteur dans le domaine et représentant ce nouveau centre de profit pour les radios, avec un achat média en monnaie locale pour les annonceurs. 100% marocaine, la technologie développée est la première du genre dans la région MEA ( Middle East and Africa , ndlr ) et figure au rang de la dizaine d’opérateurs mondiaux que compte le marché de la publicité audio digitale. Dans les détails, cette nouvelle technologie propose un spot audio écouté exclusivement grâce à Internet, des publicités écoutées dans le cadre d’un live Stream audio, adressé via un serveur de publicité comme le Display.

L’audio-digital combine ainsi les capacités d’Internet à ceux de la radio FM mais avec une diffusion de spots audio personnalisable à travers le croisement de différentes variables dont le pays, le support d’écoute et le comportement sur Internet. Et cette nouvelle option, grâce au numérique, offre un atout de taille : placer une publicité sur mesure avec impossibilité de la zapper, dite dans le jargon du domaine ‘’non skippable’’. « Aujourd’hui nous opérons le streaming pour 7 radios privées au Maroc, depuis plus de deux ans. Et en termes d’offres nous sommes quantitativement, en moyenne, sur près de 30 millions d’ouvertures de stream par mois. De fait, la consommation du stream est fortement corrélée aux évènements. Sur certaines couvertures, notamment sportives ou relevant de causes nationales, nous réalisons plus de 10% de ces ouvertures sur une seule journée, voire un seul programme», déclare Houcine Boulman, Directeur général de KA.IO.KWA. Et d’ajouter : ‘’Cependant bien que ce canal s’installe progressivement, il reste à faire tout un travail d’éducation et de conviction par rapport à cette nouvelle composante média’’.

Un tandem gagnant !

« C’est de la radio avec les puissants avantages du numérique. On peut faire un ciblage par support, par opérateur et par ville », explique Houcine Boulman. En effet, cette nouvelle technologie permet aux radios d’émettre une offre plus efficiente, plus pertinente, plus qualitative.

Lire aussi | Challenge et Agenz lèvent le voile sur le nouvel Argus de l’immobilier

Par ailleurs, il faut noter que la radio digitale répond à la problématique de l’exercice média sur les MRE comme utilisé cet été par certains annonceurs comme KITEA, 1er annonceur marocain à utiliser ce canal sur une radio marocaine. D’autres annonceurs lui ont emboité le pas dont un opérateur télécom. Aujourd’hui la publicité audio-digitale se positionne comme le dispositif publicitaire le plus sûr et le plus exhaustif pour s’adresser à cette cible avec zéro déperdition. «On peut servir une publicité audio d’une marque marocaine dans la langue du pays d’écoute. Ainsi, l’auditeur qui écoute un contenu en Darija marocaine aux Pays-Bas, par exemple, peut recevoir une publicité en hollandais tandis qu’au même moment l’auditeur qui est en Espagne écoutera la même publicité de la marque marocaine en espagnol … chose qu’on ne peut pas faire sur la FM », explique Houcine Boulman.

KAIOKWA : [email protected]