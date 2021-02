Laura Kam, Présidente de Kam Global Stratégies : «les liens entre le Maroc et Israël ont été chaleureux depuis plusieurs années»

C’est une première dans le secteur des relations publiques. Kam Global Stratégies et l’agence Brand & Image, ont signé le premier partenariat en relations presse et publiques entre deux opérateurs d’Israël et du Maroc. La Fondatrice et Présidente de Kam Global Stratégies, Laura Kam, revient sur les contours de cet accord qui vient renforcer les opportunités offertes par la normalisation des relations entre les deux pays.

Challenge : Suite à la normalisation des relations diplomatiques et économiques entre le Maroc et Israël, Kam Global Stratégies a signé un accord de partenariat en relations presse et publiques avec l’Agence Brand & Image. Comment ce rapprochement a-t-il eu lieu aussi rapidement ?

Laura Kam : Ce partenariat que nous avons signé, Rajaa Charifi et moi, était pour nous une évidence. Bien qu’étant marocaine et israélienne, nous parlons le même langage en tant que professionnelles de la communication, et nous avons très vite compris que travailler ensemble pourrait nous ouvrir de nouveaux horizons, suite à la normalisation des relations diplomatiques et économiques entre nos deux pays. Dans ce sens, nos deux agences s’alignent sur le même objectif et nous sommes prêtes pour saisir les nouvelles opportunités.

Challenge : Qu’est-ce que ce nouveau partenariat pourrait-il offrir en termes d’opportunités aux hommes d’affaires et institutions publiques et privées des deux pays ?

Nous ambitionnons de mettre nos expertises et expériences respectives au service du développement des entreprises et des organisations en termes d’images et de messages culturellement adaptés aux marchés dans lesquels elles souhaitent évoluer. Notre objectif sera de mettre en place des stratégies cadrant avec les valeurs socio-économiques pour drainer une importante audience (gouvernement, leaders d’opinion, entreprises, institutions…).

Challenge : Comment les hommes d’affaires et institutions israéliens ont accueilli ce partenariat annoncé 18 janvier 2020 ?

Notre partenariat a été très favorablement accueilli et nous en sommes ravies. Depuis que nous avons signé cet accord, de nombreuses entreprises en quête de partenariat ou de nouveaux marchés nous ont déjà contactées. Nous avons aussi reçu des appels de nombreuses personnes qui nous ont félicitées. Je pense que les liens entre le Maroc et Israël ont été chaleureux depuis plusieurs années, mais la signature de cet accord de normalisation vient à point nommé pour renforcer davantage les relations entre les deux pays sur plusieurs plans (investissements, institutions, diplomatie, culture, etc.).