Le belge SABCA se renforce au Maroc

Avec un investissement de plus de 180 millions de DH, cette usine de 16.000 m² inaugurée le 23 novembre, permet au groupe belge de renforcer son positionnement dans le royaume. Notons que le nouveau site de production va employer 240 personnes. L’inauguration a été également marquée par la présentation de la première livraison du premier avion PC-12 réalisé pour le compte d’un client de SABCA. Pour sa part, le Secrétaire Général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufiq Moucharraf, s’est réjoui de l’intérêt porté par le groupe belge au secteur aérospatial marocain. « Cette installation consacre une nouvelle ère pour l’industrie aéronautique marocaine avec le lancement d’une activité pionnière dans notre pays, qui consiste en la conception, la fabrication et l’assemblage quasi-complet de la structure d’un aéronef », a-t-il assuré.

Selon lui, cet exploit illustre la qualité et la compétitivité de la base aéronautique marocaine et la confiance dont elle jouit auprès des acteurs mondiaux. « La plateforme aéronautique marocaine, édifiée grâce au leadership et à la Vision de S.M. le Roi Mohammed VI, gagne en attractivité et se positionne sur de nouvelles niches », a souligné Taoufiq Moucharraf. De son côté, Stéphane Burton, CEO d’Orizio, la maison mère de SABCA, a fait remarquer que le Royaume du Maroc a mis en place une politique favorisant le développement de l’écosystème aéronautique sur son sol, assurant que le groupe Orizio s’inscrit dans cette politique long terme et a fait du Royaume du Maroc l’un des principaux sites de ses activités industrielles et se réjouit du partenariat. Notons que cette nouvelle usine offre un large éventail d’expertise dans la conception d’aérostructures métalliques et composites, dans la fabrication et l’assemblage, dans la conception d’équipements d’actionnement pour le secteur de l’aviation générale.

« Avec des clients tels qu’Airbus, Pilatus, Daher ou Dassault, SABCA Maroc apporte sa contribution précieuse à l’offre d’équipements développés par SABCA, en offrant des solutions en matière d’assemblage, de peinture, d’équipements, de tests multiples, et de composants électriques. En vertu de cette nouvelle installation, le groupe belge confirme son implantation au Maroc et sa stratégie de développement basée sur une offre diversifiée », conclut le top management.