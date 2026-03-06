Le boulevard Ghandi à Casablanca abrite le premier magasin Real Madrid au Maroc

Dévoilée il y a quelques mois par le journal espagnol El Confidencial, l’arrivée au Maroc du concept Uno By Real Madrid se précise enfin pour son premier flagship et son emplacement.

Ce concept, en cours d’implantation dans notre pays en collaboration avec Iniciativa Santa Cruz, une société détenue et dirigée par l’homme d’affaires Felix Sancho, un proche de la direction du club madrilène, devra finalement voir le jour sur le célèbre boulevard Ghandi à Casablanca, et plus précisément au rond-point Longchamps.

Ce site, stratégiquement situé sur un terrain de plus de 1.000 m², abritera un édifice entièrement aux couleurs du Club Royal et qui offrira un service de restauration rapide inspiré de la gastronomie madrilène, ainsi que des produits de la Boutique Real Madrid tels que connus à travers l’Espagne (tee-shirts, shirts, espadrilles, joggings, accessoires divers…). Ce flagship marocain, qui ouvrira ses portes fin 2026, sera le premier du genre en Afrique, sachant que le Maroc est le deuxième pays, après le Mexique en octobre 2023, à accueillir la franchise Uno By Real Madrid. Mais la direction de la Maison Blanche nourrit de fortes ambitions d’expansion à l’international à l’horizon 2030, malgré ce démarrage un peu timide, en comptant sur une accélération des implantations de sa marque grâce à une dizaine d’autres accords signés avec d’autres franchisés à travers le monde.

Au Maroc, après le site du boulevard Ghandi à Casablanca, le franchisé marocain compte s’attaquer à Tanger, qui abrite une très forte communauté de fans des Merengues, pour y ouvrir un autre point de vente.