Le groupe Butec finalise l’acquisition d’Engie Services Maroc

Cette acquisition permet à Butec, entreprise fondée en 1964, spécialisée dans les projets en EPC, de développer sur le marché africain, son second pôle d’expertises : les services multi techniques. Les sociétés qui viennent de rejoindre le Groupe, avec 2.000 collaborateurs opérants dans quinze pays, sont des leaders historiques sur leurs marchés, depuis le début du siècle dernier pour certaines d’entre elles, elles partagent la stratégie ambitieuse de développement en Afrique du Groupe Butec.

Le cabinet juridique panafricain ADNA a conseillé le Groupe Butec dans le cadre de l’acquisition d’ Engie Services Maroc et de Cofely Tanger, la plus grande transaction des 17 acquisitions du Groupe ENGIE en Afrique opérant dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la maintenance, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de la mobilité verte, de la multi- la maintenance technique ainsi que le facility management.