Le cabinet d’avocats émirati Al Tamimi s’installe au Maroc

Le cabinet d’avocats d’affaires émirati Al Tamimi & Co, ouvrira son premier bureau au Maroc, à Casablanca, le 1er avril. Nesrine Roudane, associée gérante du cabinet d’avocats Roudane & Partners, deviendra associée d’Al Tamimi et agira en tant que responsable du bureau au Maroc, rapporte le site américain spécialisé en Droit Law Com International.

L’implémentation au Maroc illustre les ambitions du cabinet d’avocats au Maghreb et fait suite au lancement réussi de sa présence à Port-Saïd, en Égypte, un bureau ouvert l’année dernière. Le bureau de Casablanca sera le troisième du cabinet en Afrique du Nord (Le Caire, Port-Saïd et Casablanca). Al Tamimi & Co renforce ainsi son réseau au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, passant à 17 bureaux dans 10 pays, indique Law Com International.