Le cabinet Seeliger y Conde Maroc rejoint le réseau international AltoPartners

Présent à Casablanca depuis 2009, Seeliger y Conde vient d’adhérer au réseau international AltoPartners dans le but de renforcer son positionnement sur le continent africain.

Le cabinet de recrutement de cadres dirigeants pousse ses pions sur le continent. Présent à Casablanca depuis 2009, Seeliger y Conde vient d’adhérer au réseau international AltoPartners dans le but de renforcer son positionnement en Afrique. « L’intégration du Maroc à l’alliance AltoPartners renforce la couverture du cabinet sur le continent africain et au Moyen-Orient, et fournit un soutien global sur le terrain en Angola, au Maroc, au Mozambique, en Afrique du Sud et aux Émirats Arabes Unis. A travers la présence de ses bureaux, AltoPartners propose à ses clients une expertise confirmée quel que soit le secteur d’activité », précise le top management.

« Faire partie d’AltoPartners est une étape importante dans notre engagement en faveur de l’Afrique, renforçant notre empreinte sur le continent. Ce partenariat stratégique intervient à un moment crucial où la portée régionale est essentielle pour le développement de nos clients », renchérit Javier Canals, Managing Partner de Seeliger y Conde Maroc. Force est de noter qu’avec l’intégration du Maroc, l’alliance AltoPartners compte désormais quatre bureaux en Afrique.

« Avoir les bons partenaires au bon endroit, faire ce qu’il faut est d’une importance vitale pour notre alliance mondiale, nos clients et nos candidats. La croissance de notre alliance stratégique nous a permis de nous associer à des cabinets qui partagent notre passion, nos objectifs commerciaux et, surtout, nos valeurs. Bienvenue à Seeliger y Conde Maroc, à Javier et à son équipe ! », a pour sa part souligné Stephen Dallamore, président mondial d’AltoPartners. Enfin, notons qu’avec 58 bureaux dans 34 pays, AltoPartners jouit d’une forte présence en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.