Le Canada autorise l’entrée des voyageurs vaccinés avec Sinopharm, Sinovac et Covaxin

À compter du 30 novembre 2021, trois autres vaccins contre la Covid-19 seront acceptés pour les voyages à destination et à l’intérieur du Canada : Sinopharm (largement administré au Maroc), Sinovac et Covaxin, a annoncé le gouvernement canadien.

Après avoir jusque-là accepté que les voyageurs ayant reçu les vaccins de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson à accéder à son territoire, le gouvernement canadien a annoncé avoir décidé d’autoriser l’entrée des voyageurs complètement vaccinés avec Sinopharm, Sinovac et Covaxin à partir du 30 novembre. « A partir du 30 novembre, les personnes quittant le Canada par voie terrestre ou aérienne pour moins de 72 heures ne seront plus tenues de fournir la preuve d’un test moléculaire négatif pour rentrer dans le pays », fait savoir la même source.

Ce changement s’applique uniquement aux Canadiens, aux résidents permanents et aux personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, ainsi qu’aux enfants de moins de douze ans qui les accompagnent et aux personnes présentant des contre-indications médicales à la vaccination. « Avec davantage de Canadiens qui se font vacciner chaque jour, nous pouvons avancer prudemment vers une économie et une société aux frontières plus ouvertes », a indiqué vendredi le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos.