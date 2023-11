Le Canada simplifie les procédures d’immigration dans son nouveau plan

Le ministre canadien de l’Immigration, Marc Miller, a dévoilé un plan de modernisation du système d’immigration du Canada, accompagné de l’examen du rapport sur l’immigration stratégique. L’objectif principal est de simplifier les procédures d’immigration en introduisant des plateformes en ligne conviviales.

Le plan comprend également un soutien accru aux petites communautés pour attirer et retenir de nouveaux arrivants. Le gouvernement canadien s’engage à rendre le processus d’immigration plus efficace en révisant les normes de service et en accélérant le traitement des demandes de visas de visiteurs.