Le canadien Aya Gold & Silver conforte la place du Maroc de 1er  producteur africain d’argent

En tête des producteurs africains d’argent, le Maroc doit cette place principalement aux mines d’argent d’Aya Gold & Silver et de Managem (mine d’Imiter). Le canadien va pouvoir passer d’une production de 1,8 million d’onces attendues en 2022 à environ 8 millions d’onces par an en 2024 au niveau de la mine d’argent de Zgounder à l’est d’Agadir grâce un financement par emprunt de 100 millions de dollars qu’il vient de décrocher.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a décidé de soutenir la hausse de la production d’argent à Zgounder. En effet, Aya Gold & Silver a annoncé dans un communiqué avoir obtenu un financement de 100 millions de dollars, dont 92 millions octroyés par la BERD et 8 millions de dollars octroyés par le Fonds d’investissement climatique, par l’intermédiaire de son Fonds pour les technologies propres. Selon le groupe minier indépendant canadien, les fonds seront affectés à l’agrandissement de la capacité de production de la mine d’argent Zgounder. « La construction de l’infrastructure servira de catalyseur régional, apportant des investissements supplémentaires, des emplois et des marchés locaux, ainsi qu’une série d’initiatives sociales et environnementales qui profiteront à la fois au gouvernement du Maroc et aux communautés locales », a estimé Benoit La Salle, PDG de la compagnie.