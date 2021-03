Le CCM s’allie à l’ONMT pour attirer les productions cinématographiques internationales

Une convention de partenariat a été signée, vendredi à Rabat, entre l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le Centre Cinématographique Marocain (CCM), avec pour objectif de promouvoir la destination marocaine auprès des producteurs cinématographiques et audiovisuels internationaux.

Cette convention, conclue entre d’une part la ministre du Tourisme, de l’Artisanat du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui et le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir et d’autre part, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous et le directeur du CCM, Mohamed Sarim El Haq Fassi Fihri, a pour vocation de mettre en place les synergies nécessaires entre le tourisme et la production cinématographique. L’objectif étant de développer de nouvelles stratégies marketing et de dynamiser l’attractivité de la destination pour accueillir davantage de productions étrangères au Maroc. Ce partenariat prévoit également la mise en place d’une plateforme digitale mettant en avant les atouts du Maroc comme destination pour la production cinématographique et audiovisuelle et permettant d’informer, renseigner et orienter les entreprises cibles avec les informations nécessaires pour introduire leurs demandes.

À noter que le Royaume accueille le tournage de films étrangers depuis 1919. Les productions cinématographiques étrangères jouent un rôle indéniable dans la promotion de la destination Maroc à l’international et contribuent à l’activité locale notamment dans les secteurs du cinéma, de l’hôtellerie, de la restauration, de la location de voitures, de l’artisanat et de l’aérien. Annuellement, le Centre Cinématographique Marocain soutient les productions étrangères au travers d’incitations financières avec une enveloppe qui atteint 100 millions de DH.

Avec MAP