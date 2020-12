Le Cercles des Ambassadeurs à Paris tiendra sa prochaine réunion plénière à Dakhla

Le Maroc a enregistré, ces dernières semaines, des avancées importantes sur plusieurs fronts dont la récente reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud par les Etats-Unis, qui vont, à l’instar de plusieurs autres pays, ouvrir un consulat à Dakhla. Une victoire diplomatique saluée par plusieurs organisations et entité internationales dont le Cercle des Ambassadeurs à Paris.

Le Cercle des Ambassadeurs à Paris, une association regroupant les diplomates accrédités à Paris, se félicite ainsi « des brillantes initiatives de paix de S.M. le Roi Mohammed VI et de l’action de la diplomatie marocaine visant à stabiliser et sécuriser toute une région d’importance stratégique pour la Méditerranée, l’Afrique et le monde ». « L’ouverture récente de Consulats et de consulats gérénaux par de nombreux pays à Laâyoune et Dakhla est la manifestation la plus tangible et incontestable de la reconnaissance internationale et de la crédibilité des initiatives du Royaume », souligne le Cercles des Ambassadeurs à Paris. D’ailleurs, l’association a ainsi décidé de tenir sa prochaine réunion plénière, « dès que les conditions sanitaires le permettront, à Dakhla, perle du Maroc et phare avancé du développement et du rayonnement africain de l’économie marocaine ».

Le Cercles des Ambassadeurs à Paris précise que l’ensemble des diplomates et membres du Corps consulaire, notamment ceux basés au Maroc, seront conviés à participer à cet événement de première importance. Pour rappel, le Cercle des Ambassadeurs à Paris a pour objectif de permettre aux acteurs de la vie internationale de Paris, et plus particulièrement aux diplomates accrédités, de se connaître et d’approfondir personnelles et professionnelles, de disposer d’un appui pour le traitement de leurs hauts représentants en visite, et de faire la connaissance de personnalités diverses invitées par le cercle, notamment dans le cadre de dîners, cocktails, causeries ou conférences.

