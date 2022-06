Le champion marocain de la farine va investir 1 milliard de DH

Le groupe minotier marocain Forafric, connu sous sa marque MayMouna va injecter 1 milliard de DH dans l’extension de la capacité de trois moulins déjà existants ainsi que la construction de trois nouvelles unités. Il continue à se diversifier dans les dérivés du blé et céréales.

Coïncidence avec la crise mondiale du blé ou pas, le groupe agroalimentaire marocain Forafric, est plus que jamais décidé à renforcer son outil industriel. Augmentation de l’offre en pâtes alimentaires et couscous et extension de capacité sont au menu du champion marocain de la farine. Connu dans le Royaume pour ses marques de farine et semoule MayMouna et Ambre, Forafric a annoncé un investissement de 1 milliard de DH dans l’extension de la capacité de trois moulins déjà existants ainsi que la construction de trois nouvelles unités. Ce projet s’étendra sur les 30 prochains mois. Pour cela, le groupe minotier marocain vient de recourir aux services du leader turc des équipements de meunerie, Alapala Foreign Trade LLC.