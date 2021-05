Le Chef du bureau de liaison israélien au Maroc surpris des déclarations de Saâdeddine El Otmani

Sur son compte Twitter, Dr. David Govrin a fait part de son étonnement quant aux dernières déclarations du Chef du gouvernement.

« J’ai été interpellé par la déclaration du Chef du gouvernement marocain, M. El Otmani, qui a soutenu et félicité les organisations terroristes Hamas et Jihad islamique soutenues par l’Iran. Quiconque soutient les alliés de l’Iran renforce son influence régionale. Appuyer les efforts de l’Iran, qui sème la destruction dans les pays arabes et soutient le Front Polisario, n’est-il pas en contradiction avec les intérêts du Maroc et des pays arabes modérés ? », a tweeté le Chef du bureau de liaison israélien au Maroc, avant de supprimer le post par la suite. Il a ainsi réagi à la lettre adressée par Saâdeddine El Otmani, en tant que Secrétaire général du PJD, au Président du bureau politique de Hamas où il fait part de ses félicitations quant à la « victoire du peuple palestinien et sa grande résistance ».

#المغرب بمناسبة الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة، أرسلت تهنئة باسم أعضاء ومتعاطفي #حزب_العدالةوالتنمية إلى السيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وعبره إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وفصائله المقاومة. pic.twitter.com/Q5Zjq5Ovvi — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) May 22, 2021

#المغرب خلال المشاركة في مهرجان « فلسطين الصمود #فلسطين الانتصار » الذي نظمه #حزب_العدالةوالتنمية بحضور ذ.خالد مشعل،والمطران عطا الله حنا،والذي لقي تفاعلا إيجابيا وكان ناجحا بكل المقاييس.

شكرا لكل من ساهم في نجاح هذا المهرجان،وأؤكد أننا سنظل في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية pic.twitter.com/O9wSIjOAxi — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) May 23, 2021

عاجل | سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية: نجدد التهنئة للشعب الفلسطيني ونريد من الفصائل الفلسطينية أن تكون موحدة في وجه الاحتلال — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 23, 2021

عاجل | رئيس الحكومة المغربية: نؤمن بأن الشعب الفلسطيني والمقاومة قد سجلا انتصارا تفخر به الأمة كلها — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 23, 2021