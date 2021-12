Le Chery Tiggo 2 Pro, en tête de l’étude de fiabilité de J. D. Power

J. D. Power a publié récemment le «2021 China Vehicle Reliability Study (VDS)», autrement dit une étude liée à la fiabilité des véhicules en Chine. Selon la célèbre société américaine d’analyse de données, le Chery Tiggo 2 Pro s’est porté en tête des SUV urbains de marques chinoises grâce à ses nombreux atouts.

Dans le détail, l’étude de J.D. Power concernant la fiabilité permet d’analyser les problèmes liés à la qualité des véhicules. Au cours des six derniers mois précédant la parution de l’étude, les sondages sont établis auprès des automobilistes sélectionnés au préalable, sur une période de possession du véhicule.

Dans cette évaluation, le Tiggo 2 Pro s’est classé premier sur le marché du segment des petits SUV de marque chinoise, un score bien supérieur à celui des modèles concurrents du même niveau. Ce qui atteste de la très haute qualité de ce véhicule.

Il faut préciser que depuis son arrivée sur le marché mondial, le Tiggo 2 Pro qui a été lancé au Brésil, au Chili, au Pérou, en Arabie saoudite, en Irak et dans bien d’autres pays du globe, est apprécié par les utilisateurs. Par exemple au Chili, il a enregistré les deuxièmes meilleures ventes cumulées les plus élevées pour les neuf premiers mois de l’année en cours, toutes marques confondues de véhicules. Au Brésil, les ventes n’ont pas cessé de croître depuis son lancement en juin dernier, grâce à son style bien dans l’air du temps et plébiscité par les jeunes consommateurs.







Le Chery Tiggo 2 Pro s’illustre déjà dans certains marchés. C’est le cas au Brésil.

Le Tiggo 2 Pro est l’un des principaux modèles de la nouvelle famille Pro de Chery. Le nouveau design de sa calandre diamantée, ses phares à LED avec lentilles en cristal HD et le dynamisme de sa carrosserie lui insuffle une silhouette très moderne.

Aussi, la liste des équipements de confort et de sécurité est particulièrement bien étoffée dès l’entrée de gamme. On retrouve, entre autres, la climatisation, de luxueux sièges en cuir, un grand écran Full-Touch de 9 pouces HMI, la technologie intelligente Pro, l’ESP… L’ensemble distille beaucoup de confort et de sécurité comparé à la concurrence.

Un véhicule qui est en train de tisser sa toile dans plusieurs en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique, apportant aux consommateurs le design, le confort et une expérience de conduite intelligente.