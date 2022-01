Le Chery Tiggo 7 Pro remporte le prix du SUV le plus vendu de l’année au Qatar

Pour mémoire, le « Qatar Car Of The Year 2021 » est un concours automobile annuel concocté par Maqina, une plateforme automobile professionnelle réputée au Qatar et dans toute la région du Moyen-Orient. Plusieurs médias automobiles qataris prennent part également à l’organisation de cet événement.

Belle récompense que celle obtenue en fin d’année dernière par Chery dans le cadre du prix de la Voiture de l’année au Qatar, plus exactement du «Qatar Car Of The Year 2021 (QCOTY21)». Le Chery Tiggo 7 Pro s’est adjugé la catégorie «SUV le plus vendu de l’année» lors d’une cérémonie dédiée.

Outre le prix du «SUV le plus vendu de l’année» qui a été décerné à Chery, d’autres catégories ont été âprement disputées par de grands constructeurs automobiles mondiaux. Ce fût le cas de Land Rover dont le Defender s’est vu primé dans la catégorie du meilleur SUV» ; de même que Jaguar a vu son F-Pace SVR récompensé pour ses performances.

Depuis son lancement au Qatar en avril dernier, le Chery Tiggo7 Pro n’est vraiment pas passé inaperçu aux yeux de la clientèle, compte tenu de sa silhouette élégante et de sa dotation en équipement de confort et de sécurité très affûtée. Des atouts qui lui ont permis de surfer sur un trend haussier et de décrocher la plus haute marche du podium dans la catégorie des SUV les plus vendus au Qatar.

Compte tenu de la forte compétitivité de la gamme des véhicules Chery dans ce pays de la péninsule arabique, les ventes du constructeur chinois ont affiché une croissance soutenue depuis l’année dernière, la part de marché ayant progressé régulièrement pour atteindre 3,5 %. De quoi revendiquer le neuvième rang des marques automobiles les plus vendues au Qatar.

En plus de la qualité de ses produits, Chery s’est efforcé de fournir à sa clientèle un service après-vente très qualitatif, toujours à l’écoute et à la disposition de la clientèle. L’objectif étant de créer une réelle proximité entre Chery et les propriétaires d’un véhicule de la marque chinoise.

D’ailleurs au Qatar, le constructeur a créé le club des propriétaires pour plusieurs modèles de sa gamme, dont le Tiggo 7 Pro et le Tiggo 8 Pro, proposant aux possesseurs d’un de ces véhicules une multitude d’activités sous la bannière du «With Chery With Love (WCWL)». De quoi leur permettre de découvrir l’environnement et les valeurs chères à la marque à l’occasion de rencontres très conviviales.

Faisant partie des modèles de la série Chery Pro Family, le Tiggo 7 Pro se caractérise par un design bien dans l’air du temps, personnalisable à souhait. Ajoutez-y une configuration technologique riche et diversifiée, une expérience de conduite complète, sûre et confortable. En plus, le Tiggo 7 Pro adopte le nouveau langage stylistique de la série Pro Family, héritant de la calandre en diamant avec phares intelligents à LED. Des attributs qui renforcent le charme de ce SUV.

Et ce n’est pas tout puisque le Tiggo 7 Pro dispose d’une configuration technologique très avancée pour sa catégorie. On y retrouve un écran de divertissement de 10,25 pouces, une caméra vidéo HD 360, une recharge sans fil pour smartphone, un hayon électrique inductif et d’autres fonctionnalités qui renforcent sa polyvalence d’utilisation.

En termes de sécurité, le Tiggo 7 Pro dispose d’une qualité de l’air de premier ordre, d’une carrosserie à haute résistance, de 6 airbags et de l’ESP Bosch de série, ce qui renforce le volet confort et sécurité à bord à l’attention du conducteur et des passagers. Le constructeur automobile chinois qui précise qu’à l’avenir, il continuera de lancer d’autres modèles de la série Pro au Qatar et au Moyen-Orient pour offrir à davantage de consommateurs une expérience de conduite de qualité.