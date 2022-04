Le Chery Tiggo 7 Pro s’illustre au Pérou 

Dans le détail, la cérémonie de remise des Prix a eu lieu en plein de cœur de Lima en présence de nombreux journalistes professionnels et experts du domaine automobile qui ont participé à l’évaluation. Lauréate du Prix mondial de l’automobile des femmes péruviennes de l’année (WWCOTY), Giovanna Alvarado a présidé l’événement dans lequel ont participé diverses marques automobiles. Une distinction en forme de reconnaissance et d’approbation des véhicules Chery par les médias grand public locaux.

Belle récompense que celle obtenue récemment au Pérou par Chery qui s’est vu primé comme étant la «marque de voiture chinoise la plus populaire» du pays, en plus de se voir décerner le titre de «Voiture de l’Année 2021» avec le Chery Tiggo 7 Pro.

Rappelons que le Tiggo 7 Pro est un modèle clé de la série «Pro Family» de Chery. Il possède des caractéristiques supérieures à ses homologues de la même catégorie en matière de design extérieur, de configuration technique, de sécurité et de confort.

Il s’illustre également par sa face avant très moderne et très identifiable de la famille C comme en attestent les pastilles chromées de la grille de calandre et des phares à LED à lentille en cristal. Avec sa taille profilée dynamique, la carrosserie bicolore et les feux arrière joliment crayonnés ne passent vraiment pas inaperçus.

S’agissant des équipements de confort et de sécurité, le Tiggo 7 Pro n’en manque pas. Citons au passage le tableau de bord LCD plein écran de 12 pouces, la commande centrale HD de 10,25 pouces et l’écran tactile LCD AC de 8 pouces, tous interconnectés pour une expérience plus intelligente.

Il hérite également d’un écran flottant au design bien dans l’air du temps et d’une sellerie cuir cousue en fil rouge qui offre une expérience de conduite plus confortable et haut de gamme. Très spacieux et bien insonorisé, l’habitacle accueille dans les meilleures dispositions les passagers. Ils disposent par ailleurs d’un grand volume de coffre sans compter que l’ouverture et la fermeture du hayon s’effectuent automatiquement. A noter que le Tiggo 7 Pro est doté d’une recharge sans fil et qu’il adopte un filtre de protection de qualité N95 pour la climatisation.

Outre le Pérou où il connaît un grand succès commercial, le Chery Tiggo 7 Pro a également enregistré des performances satisfaisantes en Égypte, au Chili, en Arabie Saoudite et en Uruguay pour sa grande popularité auprès des consommateurs de ces marchés. En décembre dernier, lors de la cérémonie de remise des Prix «Qatar Car Of The Year 2021», le Tiggo 7 Pro de Chery a remporté le prix du SUV le plus vendu de l’année.

Cette distinction que le marché péruvien a accordée au constructeur automobile chinois reflète la reconnaissance et la faveur des médias locaux et des utilisateurs de véhicules de la marque, ainsi que l’attention constante du constructeur s’agissant de l’expérience utilisateur. Faut-il souligner que Chery avait collaboré avec Huawei en Uruguay pour lancer l’expérience de conduite «Drive Emotion-Découvrez votre nouvelle Chery», afin d’offrir aux consommateurs locaux plus d’opportunités de découvrir de près les produits et les technologies du Tiggo 7 Pro.

À l’avenir, Chery lancera les véhicules de la série «Pro Family», dont le Tiggo 7 Pro, à travers le monde pour apporter aux consommateurs mondiaux des produits de très bonne facture.