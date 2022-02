Le Chery Tiggo 8 Pro Max dévoile ses nouveaux atouts

Le Chery Tiggo 8 Pro Max a bénéficié d’une mise à niveau récente, tant sur le plan technique, qu’en matière d’équipements de confort et de sécurité. Le grand SUV premium du constructeur automobile chinois dispose de la transmission intégrale intelligente AWD. Il inaugure aussi le nouveau 2,0 litres TGDI, un moteur qui a été récemment primé en Chine. Sans compter que son habitacle évolue au profit du confort du conducteur et de ses passagers.

Le Chery Tiggo 8 Pro Max étrenne la transmission intégrale intelligente AWD.

Le système, qui permet aussi à ce SUV d’évoluer sans difficultés sur des pentes raides, peut passer rapidement en mode AWD dans un rayon de 100 m pour faire face plus facilement aux conditions de routes verglacées, enneigées ou humides. De quoi permettre d’éviter les dérapages ou les renversements du véhicule et de garantir une conduite sûre, stable et sécurisante.

Sous le capot, on retrouve le nouveau 2,0 litres TGDI affichant une puissance maximale de 187 kW pour un couple de 390 Nm. Le Tiggo 8 Pro Max peut ainsi afficher de belles performances, soit le 0 à 100 km abattu en 7,3 secondes et une consommation moyenne de carburant n’excédant pas les 7,0 litres aux 100 km. Faut-il se rappeler que ce bloc turbocompressé a récemment remporté le prix des dix meilleurs moteurs «China Heart» 2021. Et c’est d’ailleurs la neuvième fois que Chery Automobiles a remporté un tel titre.



On retrouve sous le capot le 2,0 litres essence TGDI, un bloc qui a été primé récemment en Chine.

L’habitacle du Tiggo 8 Pro Max a fait également l’objet de toutes les attentions. En effet, la cabine baptisée C-PURE offre un environnement premium. Les matériaux et les finitions de cette même cabine sont d’apparence très qualitative. Justement, ces derniers, plus particulièrement leur confection, répondent à des normes précises en matière d’environnement.

De plus, le système de climatisation adopte à la fois un élément filtrant anti-pathogène de qualité médicale à même de capturer les particules dans l’air ambiant et un système auto-nettoyant de l’air dans la cabine, conformément au respect de la protection des occupants du véhicule en matière d’environnement, selon les normes de l’Union européenne.

L’habitacle hérite d’une panoplie d’équipements de confort dernier cri, en plus de matériaux de qualité respectueux de l’environnement.

Affichant 4,72 m de long, 1,86 m de large et 1,71 m de haut, le Chery Tiggo 8 Pro Max fait la part belle à l’espace intérieur. Il peut accueillir avec aisance jusqu’ à sept personnes dans un habitacle spacieux et particulièrement bien insonorisé, avec des sièges de qualité et facilement réglables. De nombreux équipements de confort viennent équiper ce SUV pour le plus grand plaisir des passagers, dont un grand écran intelligent de 24,6 pouces affichant notamment les indications relatives à la conduite, mais aussi les informations liées à la connectivité, à l’infodivertissement et celles concernant les accessoires de confort. Ajoutez-y une qualité audio d’excellente facture avec 8 haut-parleurs Sony.

Des atouts de taille pour le nouveau Chery Tiggo 8 Pro Max en matière d’équipements de confort et de sécurité, mais aussi sur les plans techniques et technologiques, qui font de ce SUV l’un des plus polyvalents de sa catégorie.

À propos de Chery

Chery est une marque automobile chinoise de renommée mondiale. Elle dispose de cinq plateformes majeures de recherche et de développement (R&D) dans le monde, avec une équipe de plus de 5 500 collaborateurs. Parmi les marques automobiles chinoises, elle détient les plus importantes ressources en R&D sur le plan technologique s’agissant de la conception des moteurs, des boîtes de vitesses et des châssis. Chery est aussi la première entreprise automobile en Chine à exporter dans le monde entier des véhicules complets, avec les pièces CKD, la technologie et l’équipement de fabrication aussi bien des moteurs que des véhicules. Aussi, Chery détient 10 usines et plus de 1 500 distributeurs et points de service à l’étranger. À noter que la marque se classe au premier rang du volume d’exportation de voitures particulières en Chine, et ce, pendant 18 années consécutives.