Le chiffre d’affaires des sociétés cotées en baisse de 5,2% en 2020

Selon BMCE Capital Research (BKR), les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca affichent un chiffre d’affaires global de 230 milliards de DH au titre de l’année 2020, en baisse de 5,2% par rapport à 2019. Les détails.



BMCE Capital Research explique, dans une note d’analyse des résultats au titre de l’exercice 2020, que cette baisse intègre une mauvaise tenue des réalisations commerciales des industries, partiellement compensée par la bonne orientation du produit net bancaire (PNB) des financières. Fortement affectés par les restrictions sanitaires liées à la gestion de la pandémie, les revenus des industries cotées se dégradent de 8,9% à 144,3 milliards de DH, en raison principalement de la mauvaise orientation des réalisations de Total Maroc (-28,3% à 8,8 milliards de DH) suite essentiellement à la chute des cotations internationales du brut ayant entrainé une baisse notable de la valeur des stocks et des prix à la pompe ainsi qu’au recul de la demande (tant sur les carburants et lubrifiants que sur les services).

La baisse des revenus des industries est due également à la forte dégradation des revenus des opérateurs immobiliers notamment Addoha (-65,5% à 1,2 milliard de DH), au retrait des ventes des cimentières consécutivement au repli significatif de la demande nationale de ciment en 2020 (-10,9% à 12,2 Mt à fin décembre 2020) s’expliquant notamment par le ralentissement des activités BTP et de celles du secteur immobilier sur l’ensemble de l’année, et la détérioration des performances de Taqa Morocco (-14,6% à 7,8 milliards de DH). S’agissant du PNB des sociétés financières, il s’est amélioré de 3,2% à 66,9 milliards de DH profitant de la progression de la marge d’intérêt (+5,7% à 44,2 milliards de DH pour les Banques cotées), elle-même liée à la bonne orientation des crédits court terme. La filiale du groupe Bank Of Africa indique aussi que cette hausse a toutefois été atténuée par le recul de 2,2% de la marge sur commissions à 11,8 milliards de DH suite à la baisse des flux en agences et des flux monétiques en lien avec le confinement et le repli de -2% du résultat sur opérations de marché.

Le CA du secteur Assurance & Courtage se replie de 3,3% à 18,8 milliards de DH intégrant un recul de 13,6% de l’activité Vie à 6,3 milliards de DH, provenant de la contre-performance de Wafa Assurance sur ce segment (-723 millions de DH) et de Saham assurance (- 279 MDH), suite à la baisse de la collecte Epargne, notamment sur les produits patrimoniaux. On apprend que cette baisse a été compensée partiellement par l’amélioration de 2,6% de la branche Non-Vie à 12,2 MMDH, tirée par la bonne orientation de Wafa Assurance sur ce créneau (+244 MDH), profitant notamment d’une bonne dynamique observée en début d’année et d’une reprise de l’activité sur le quatrième trimestre de 2020.