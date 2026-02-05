Le chinois Shangaï Ingin Auto Technology investit 200 MDH à Tanger

L’écosystème de la fabrication et l’assemblage de véhicules électriques continue de tisser sa toile au Maroc. Après le constructeur automobile chinois spécialisé dans les véhicules commerciaux à énergie nouvelle, en l’occurrence Shanghai Jinxiu Shanhe Automotive Technology, qui a annoncé l’implantation dans notre pays d’une usine d’assemblage de véhicules utilitaires électriques au Maroc ou encore le géant sino-européen Gotion High-Tech qui construit une Gigafactory à Kénitra de production de batteries électriques, c’est au tour de l’autre chinois Shangaï Ingin Auto Technology de planter son étendard au Maroc.

En effet, ce groupe spécialisé dans la R&D, la production et la vente de systèmes de fermeture intelligents pour l’industrie automobile (smart frunk, portes latérales électriques, hayons) s’apprête à lancer la construction à Tanger Tech, une unité de fabrication de coffres électriques pour véhicules.

Porté par la filiale Ingin Inteligent Morocco qui compte y consacrer plus de 200 millions de dirhams, ce projet incarne la première aventure internationale de ce groupe de création récente (fondé en 2017 à Shangai) et qui est reconnu pour son innovation et le contenu technologique de ses produits.

Il faut dire, que l’implantation à Kénitra d’un de ses plus grands clients, Sellantis qui fabrique des centaines de milliers de véhicules de marques Peugeot, Citroën et Fiat dans son usine à Atlantic Free Zone, y est grandement dans le choix de notre pays pour le premier pas d’internationalisation industrielle de la maison mère d’Ingin Inteligent Morocco.