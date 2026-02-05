Le chinois Shangaï Ingin Auto Technology investit 200 MDH à Tanger

Alertes
written by Rachid Boutaleb

L’écosystème de la fabrication et l’assemblage de véhicules électriques continue de tisser sa toile au Maroc. Après le constructeur automobile chinois spécialisé dans les véhicules commerciaux à énergie nouvelle, en l’occurrence Shanghai Jinxiu Shanhe Automotive Technology, qui a annoncé l’implantation dans notre pays d’une usine d’assemblage de véhicules utilitaires électriques au Maroc ou encore le géant sino-européen Gotion High-Tech qui construit une Gigafactory à Kénitra de production de batteries électriques, c’est au tour de l’autre chinois Shangaï Ingin Auto Technology de planter son étendard au Maroc.

En effet, ce groupe spécialisé dans la R&D, la production et la vente de systèmes de fermeture intelligents pour l’industrie automobile (smart frunk, portes latérales électriques, hayons) s’apprête à lancer la construction à Tanger Tech, une unité de fabrication de coffres électriques pour véhicules.

Porté par la filiale Ingin Inteligent Morocco qui compte y consacrer plus de 200 millions de dirhams, ce projet incarne la première aventure internationale de ce groupe de création récente (fondé en 2017 à Shangai) et qui est reconnu pour son innovation et le contenu technologique de ses produits. 

Il faut dire, que l’implantation à Kénitra d’un de ses plus grands clients, Sellantis qui fabrique des centaines de milliers de véhicules de marques Peugeot, Citroën et Fiat dans son usine à Atlantic Free Zone, y est grandement dans le choix de notre pays pour le premier pas d’internationalisation industrielle de la maison mère d’Ingin Inteligent Morocco.

