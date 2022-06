Le CJD consolide son engagement en faveur du développement économique, social, sociétal et environnemental

Une délégation des membres du Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises – CJD Maroc a été reçue mercredi 25 Mai par Ahmed Reda Chami Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Pour l’occasion les Jeunes Dirigeants ont pu partager avec M. Chami leurs approches et leurs opinions concernant plusieurs thématiques en relation notamment avec le développement et la promotion de l’entreprenariat, axe majeur du nouveau modèle de développement économique du Royaume.

Les deux parties ont tenu une rencontre riche et constructive autour de la mise en œuvre des recommandations du NMD, en explorant plusieurs questions relatives notamment à la place du digital dans le NMD, les attentes de la génération 4.0 et la richesse qu’elle représente pour le Royaume, l’innovation et l’entrepreneuriat.