Le CJD Maroc organise une rencontre avec l’économiste Daniel Cohen

Grand spécialiste de l’économie, Daniel Cohen a étudié à l’Ecole normale supérieure avant de préparer deux doctorats et l’agrégation en sciences économiques en 1979, 1986 et 1988 et d’en devenir professeur d’Economie. Vice-président de l’École d’économie de Paris, dont il a été l’un des membres fondateurs, et directeur du Centre pour la recherche économique et ses applications (Cepremap), il est par ailleurs agrégé de mathématiques et de droit.

Co-directeur du Programme de Macro-économie internationale du Center for Economic Policy Research (CEPR) à Londres, membre de l’Institut universitaire de France et du Council de l’Association européenne d’Economie, il a également été membre, jusqu’en 2012, du Conseil d’analyse économique (CAE) auprès du Premier ministre.

L’expertise de Daniel Cohen est sollicitée dans les médias : il a été notamment éditorialiste associé au journal Le Monde et animateur d’une émission sur France Culture.

Daniel Cohen publie des ouvrages proposant diverses approches de l’économie dans la société contemporaine. En 1997, il est désigné « Economiste de l’année » par le Nouvel Economiste pour Richesse du monde, pauvreté des nations, qui reçoit également le prix du Livre d’économie 2000. La Prospérité du vice, avec près de 100.000 exemplaires vendus, est un des plus gros best-sellers économiques de l’édition française au même titre qu’« Homo-Economicus ».