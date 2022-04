Le Congo à la conquête des investisseurs marocains

Le Congo veut séduire les investisseurs marocains. Dans cette optique, le ministère congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé organise à Casablanca, les 5 et 6 mai 2022 le Roadshow « Congo, terre d’opportunités », afin de présenter aux acteurs économiques marocains les opportunités d’affaires au Congo.

Il s’agit d’un roadshow qui permettra aux autorités congolaises de prendre attache avec les investisseurs marocains. On apprend que la délégation congolaise, conduite par le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, présentera à cette occasion les nouvelles opportunités qu’offre l’économie du Congo aux acteurs économiques du Maroc. Notons que l’étape marocaine de cette rencontre intervient après celles de Abu Dhabi, Dubaï, et Londres. « S’inscrivant dans le cadre de la feuille de route élaborée par Denis Christel Sassou Nguesso, cette rencontre économique vise à stimuler l’investissement des partenaires étrangers et des entreprises privées dans des projets ayant pour but de consolider et pérenniser la croissance économique inclusive du Congo », indiquent les organisateurs.