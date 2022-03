Le Conseil d’Administration d’AXA Assurance Maroc nomme son nouveau Président

Lire aussi | Les ministres des affaires étrangères du Bahreïn, des EAU, du Maroc et de l’Égypte rejoignent le sommet du Néguev-Israël

Jacques de Peretti a dirigé différentes régions d’AXA France, avant de rejoindre le comité exécutif d’AXA France en 2001 et d’être nommé Directeur général d’AXA Courtage en 2001, Directeur général d’AXA Entreprises en 2003 et Directeur général d’AXA Particuliers/Professionnels en 2009. En 2015, il est devenu Président-directeur général d’AXA Japon et membre du comité exécutif du Groupe AXA. Jacques de Peretti a été nommé en 2016 Président-directeur général d’AXA France, et membre du comité de direction d’AXA.

Lire aussi | Portrait. Zineb Baïz El Kabbaj, Fondatrice et présidente – AssociationMentor’Elles

AXA Assurance Maroc est l’un des leaders marocains de l’assurance dommage et de l’épargne. Il sert près de 2 millions de clients au Maroc à travers d’un des plus importants réseaux d’Agents Généraux et d’intermédiaires d’assurance. AXA Assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 4871 millions de dirhams en 2020 et gère 27 milliards de dirhams d’actifs.