Le conseil de Dakhla-Oued Eddahab approuve des accords visant à stimuler le développement socio-économique

Le conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab a approuvé plus de 20 accords majeurs destinés à accélérer la croissance dans les secteurs social, économique, des infrastructures, de la santé et de l’éducation. El Khattat Yajna, président du conseil de la région, a présidé une séance de travail à laquelle ont participé le gouverneur de Dakhla et de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, et le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahmane El Jouahri.

En ce qui concerne le secteur socio-économique, les membres du conseil d’administration ont approuvé un important accord de partenariat avec le ministère de la Solidarité, conçu pour promouvoir l’autonomisation des femmes et fournir un soutien aux personnes ayant des besoins spéciaux. L’accord cofinancé est estimé à une valeur totale de 36 millions de dirhams (3,6 millions de dollars), dont une contribution de 20 millions de dirhams (2 millions de dollars) du conseil de la région.

Le conseil a également approuvé un accord de partenariat avec le bureau régional de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance pour équiper un jardin d’enfants et une garderie, répondant aux besoins des enfants et des familles qui travaillent dans la région du Sud. Le programme nécessitera 120 000 dirhams (12 000 dollars). Afin d’améliorer la gouvernance dans la région, le conseil a approuvé une convention de 2,8 millions de dirhams (280 560 $) avec l’Université Abdelmalek Essadi pour assurer la formation, le renforcement des capacités et le développement des compétences des fonctionnaires et des élus de la région sur une période de quatre ans.

Le conseil a également approuvé une série d’accords de partenariat d’un montant total de 7,5 millions de dirhams (751 502 $) pour améliorer l’infrastructure et réaliser des plans pour la création d’un observatoire régional du développement et le financement d’un projet de raccordement et d’approvisionnement en électricité pour le lotissement Nour. Pour développer les secteurs de l’aquaculture, de l’artisanat et de l’agriculture, le conseil a entériné une enveloppe de 110 millions de dirhams (11 millions de dollars), dont la création d’un site de conditionnement de fruits et légumes à El Argoub, d’une capacité de 50 000 tonnes sur une superficie de sept hectares.

Par ailleurs, le conseil a approuvé une convention de partenariat pour l’organisation du Forum annuel d’Oued Eddahab pour l’animation culturelle et la promotion économique. Le budget pour l’organisation de cette manifestation est estimé à 14 millions de dirhams (1,4 million de dollars), dont 7 millions de dirhams (701 402 dollars) apportés par le conseil lui-même. Pour la construction du nouveau siège du commissariat de police et des logements administratifs au poste frontalier d’El Guerarat, le conseil a approuvé une autre convention dont le budget est estimé à 50 millions de dirhams (5 millions de dollars).

Un autre siège sera créé pour appuyer la gestion des services de collecte des déchets ménagers et assimilés à Dakhla, Tawarta et dans les villages de pêcheurs de la province d’Oued Eddahab. Tous les partenariats visent à bénéficier aux habitants de la région, dans le cadre des programmes de développement du Maroc. Le programme fait également partie de la stratégie du Maroc visant à renforcer les capacités et les compétences dans tous les secteurs des provinces du sud, permettant à la région de devenir un moteur de développement aux niveaux national et continental.