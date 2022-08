Le Conseil de la concurrence sanctionne l’Ordre des experts-comptables

Il s’agit ici de la première sanction pour pratiques anticoncurrentielles rendue par le Conseil de la concurrence. Les griefs retenus contre l’Ordre des experts-comptables concernent l’élaboration et la diffusion de la directive budget-temps et honoraires, considérée par le Conseil de la concurrence comme une entente anticoncurrentielle, et l’insertion dans la norme Budget-Temps Honoraires des dispositions anticoncurrentielles dans un marché libre à la concurrence.

L’Ordre des experts-comptables indique avoir informé le Chef du gouvernement et la Ministre de l’Economie et des Finances de « plusieurs irrégularités relatives au traitement par le Conseil de la concurrence de cette affaire ». Le verdict a été rendu après une dernière audience tenue le 28 juillet 2022, durant laquelle l’Ordre a « insisté sur son rôle en tant que « régulateur » tel exigé par la loi 15/89 devant se conformer aux normes et pratiques nationales et internationales ».