Le Conseil des ministres arabes de la Justice tiendra sa 38ème session au Maroc

Le Maroc a été désigné pour accueillir la prochaine session du Conseil des ministres arabes de la justice. Une décision prise à l’unanimité durant la 37 ème session du Conseil, et qui a eu lieu ce lundi au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe au Caire.

Suite à sa réunion, le Conseil a invité à approfondir le niveau des collaborations et échanges arabes bilatéraux et multilatéraux en matière d’échange d’informations. Ces collaborations seront d’autant plus intensifiées par des ateliers et des sessions de formations spécialisées dans le domaine du renforcement des capacités des cadres des agences oeuvrant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Le Conseil des ministres arabes de la justice a également appelé à la coordination et la consolidation des efforts entre les nations arabes pour lutter contre le phénomène des combattants revenant des zones de conflit ainsi que leurs familles. Notamment grâce à la mise en place de mécanismes intégrés conformes à la Convention arabe sur la lutte contre le terrorisme et aux décisions du Conseil de la Ligue arabe et des conseils des ministres arabes de la Justice et de l’intérieur.

Le Conseil a de même souligné la nécessité de s’abstenir de toute forme de soutien, aussi bien explicite que tacite, aux entités ou personnes impliquées dans des actes terroristes et de rejeter toutes les formes de chantage par des groupes terroristes telles que les menaces, l’exécution des otages ou les demandes de rançon.