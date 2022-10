Le coq sportif fête son retour au Maroc sur la M Avenue de Marrakech

Pour fêter cette inauguration, et rappeler l’importance du tennis pour la marque, une cour de mini-tennis a été installée en face de la boutique où les fans et curieux ont été conviés sur la M Avenue de Marrakech. La marque était distribuée initialement via le réseau multimarque Step In, avant l’ouverture de ce premier point de vente en partenariat avec Safari Import-Export. Un partenaire fort de son expérience dans le retail premium avec un réseau de plus de 40 boutiques dont 12 boutiques multimarques Step-In qui permettent une couverture géographique accrue sur l’ensemble du Royaume.

« La première marque que j’ai représenté est Lacoste, aux côtés d’autres marques qui sont venues par la suite comme Gant et Longchamps. Avec ces marques-là, Safari veut s’inscrire dans un esprit premium, avec une qualité supérieure de produits tout en étant dans une gamme de prix accessible. » Déclare Mohammed Berrada, PDG de Safari Import-Export, avant de reprendre: « Il convient de rappeler que le confectionnement des pièces textiles du coq sportif est 100% Made in Morocco, ce qui est une fierté pour nous et pour l’ensemble des Marocains. »

« Cette première boutique au Maroc est une étape clé pour le développement de la marque, et on est ravis de cette animation autour du tennis. On rappelle que Yannick Noah était habillé en Coq Sportif lors de sa victoire au Grand Chelem. » reprend Marie-Astrid Erbsheuser, Directrice export de la marque avant de poursuivre: « la marque aura une visibilité importante sur les prochaines importantes, grâce à deux évènements majeurs: la coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris en 2024 où le coq sportif intervient comme équipementier des équipes de France ».

Le Coq Sportif et Safari, ont hâte de mettre en lumière des produits élégants et durables sur les terrains de sport comme en dehors, à travers des collections textiles et chaussures disponibles dès maintenant chez M Avenue Marrakech. L’importateur national de la marque n’a pas manqué d’exprimer également son ambition de voir un réseau de boutique « le coq sportif » se développer sur l’ensemble du territoire national.